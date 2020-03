Lamer tazas: el nuevo y asqueroso reto que están haciendo en burla del coronavirus

A pesar de que los gobiernos están tomando medidas para que la propagación del coronavirus cada vez sea menor, algunas personas en el mundo no se han tomado en serio la pandamia que está cobrando miles de vidas en el mundo.

Un nuevo y asqueroso reto, llamado #coronaviruschallenge, se está tomando las redes sociales luego de la que ‘influenciadora’ Ava Louise publicara un TikTok en el que se le ve muy feliz y contenta desafiando al virus, al lamer la taza de un avión.

Muchas personas han repudiado el famoso reto, sin embargo, otros se han querido arriesgar imitando las acciones de la ‘influenciadora’.

Aquí el video:

Y’all participating in the new Corona Challenge? This is on a plane btw… pic.twitter.com/w1XwVRZd87

— Cash ✌🏾HYPE (@CashNastyGaming) March 15, 2020