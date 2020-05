Shad Gaspard, luchador de la WWE, murió al intentar salvar a su hijo

El luchador y ex estrella de la WWE Shad Gaspard, de 39 años, murió el pasado domingo 17 de mayo mientras nadaba en la playa de Marina del Rey.

El deportista, murió mientras le pedía a los socorristas rescataran a su hijo de 10 años, que también se encontraba en peligro.

Shad Gaspard, nacido el 13 de enero de 1981 en Brooklyn, Nueva York, fue encontrado muerto este miércoles cerca del muelle de Venice, ubicado en Los Ángeles, Estados Unidos, después de que el domingo desapareciera mientras nadaba junto a miembros de su familia. El cuerpo fue identificado por el Departamento de Bomberos, gracias a un aviso que recibieron a primera hora de la mañana de quién lo encontró flotando.

Al principio, se mencionó que era un hombre de dos metros de alto y de aproximadamente 108 kilos, sin embargo, luego se descubrió que era el ex luchador de la WWE.

De acuerdo con la información divulgada por varios medios, en sus últimas palabras, Shad le mencionó a los socorristas que se concentraran en salvar a su hijo, a quien llevaron a la orilla de manera seguray lograron salvar.

Finalmente, el luchador perdió las fuerzas y fue arrastrado por la fuerza del mar.

Recordemos que Gaspard también fue actor de cine y televisión, además de jugador de baloncesto.

UPDATE: officials confirm description of pro wrestler Shad Gaspard matches that of the body discovered after washing up on shore in Venice Beach. @FOXLA @GDLA @LACoLifeguards 💔 pic.twitter.com/1EGKkglcNf

— Mario Ramirez (@MarioFOXLA) May 20, 2020