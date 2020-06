Revelan escena eliminada de ‘Avengers: Endgame’ que cambiaría la historia de ‘Thanos’

Este año se estrenó la nueva plataforma de streaming Disney+, que ofrece diferentes experiencias cinematográficas exclusivas a sus usuarios.

La plataforma reveló recientemente material inédito de la película de superhéroes de MARVEL ‘Avengers: Endgame’, que podría hacer que el rumbo de la historia cambie en las futuras producciones.

El material nuevo se trata de una escena en donde se extiende un diálogo entre La Ancestral (mentora del Doctor Strange) y Hulk, quien le pide que le entregue la gema del tiempo para poder salvar al universo.

Vea También: Descubren error en una de las escenas claves de Dark

La Ancestral le confiesa al superhéroe que usó la piedra para ver más allá de su propia muerte, algo que le reveló que el chasquido que realizó el supervillano ‘Thanos’ no mató a nadie en el universo, sino que “borro su existencia”, lo que hizo posible que algunos fueran resucitados en el futuro.

De acuerdo con la información, las únicas superheroínas que no regresarían a la vida serían la Viuda Negra y Gamora, que no murieron por el chasquido, sino en situaciones ajenas.

La escena inédita también da a entender que el villano ‘Thanos’ está vivo y abre la posibilidad de que aparezca en futuras producciones de MARVEL.

De acuerdo con el portal We Got This Covered, Marvel tiene planes de incluir en sus próximas películas a algunos miembros de la familia de Thanos, como su hijo Thane y su hermano Starfox.