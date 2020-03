¿Por qué la gente está comprando tanto papel higiénico? esto dice la ciencia

Las imágenes de grandes filas de personas comprando papel higiénico, antibacterial y guantes, se han vuelto común por estos días, pues a pesar de las recomendaciones de los diferentes gobiernos en el mundo, cada quien se está preparando a su manera, algo que no está correcto y que puede afectar a otros.

Aunque el antibacterial y los guantes pueden ayudar de cierta manera a frenar la propagación del coronavirus, los expertos han insistido en que la mejor forma de prevención es lavarse las manos con agua y jabón, durante 20 segundos, cada tres horas.

La compra masiva de papel higiénico es una de las situaciones más preocupantes, pues realmente no existe una relación con el virus, pero aún así las personas lo han agotado en varios supermercados, un comportamiento que la ciencia denomina como ‘síndrome FOMO’ (fear of missing out, o temor a perderse algo).

El síndrome FOMO consiste en cómo las personas ven a alguien comprar algo y por consecuencia también lo adquieren, porque piensan que es extremadamente necesario hacerlo; un comportamiento que los expertos llaman irracional y responde a impulsos provenientes de lo que se ve en redes sociales.

Palabras como ‘cuarentena’, ‘pandemia’ o ‘emergencia sanitaria’, sumadas a las imágenes de estantes vacíos en supermercados, hacen que la gente entre en pánico y se desesperen.