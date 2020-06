Policía que no participó en desalojo se encuentra detenido y podría ser destituido

El pasado 9 de junio se volvió viral la historia de patrullero Ángel Zúñiga, que se negó a hacer un operativo de desalojo en río Pance, Valle del Cauca.

Zúñiga, apareció en un video entregando su arma de dotación y hablando sobre lo injusto que es para él desalojar a personas con grandes necesidades durante esta época de cuarentena generada por la pandemia del coronavirus.

El patrullero también reveló en el video su preocupación por lo que podría pasarle por negarse a hacer el operativo, sin embargo, aseguró que no le importaba:

“Yo sé que me van a trasladar lejos, lo sé, pero es algo injusto lo que están haciendo en este momento. No les van a dar vivienda, no les van a dar reubicación, están abusando de los derechos humanos, estamos en cuarentena”.