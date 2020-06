Policía se negó a hacer desalojo y entregó su arma de dotación

Se volvió viral en las redes sociales un video en el que se ve a un patrullero negarse a realizar un operativo de desalojo en río Pance, Valle del Cauca.

En el video, el policía se identifica como Ángel Zuñiga y habla sobre lo injusto que es desalojar a personas que no tienen dinero ni comida en medio de la cuarentena generada por el coronavirus.

Vea También: Sin moverse y en el mismo lugar, perro esperó a su dueño que se suicidó

El patrullero, se despojó de su arma de dotación para no participar del operativo, a pesar de que es consciente de lo que podría pasarle:

“Yo sé que me van a trasladar lejos, lo sé, pero es algo injusto lo que están haciendo en este momento. No les van a dar vivienda, no les van a dar reubicación, están abusando de los derechos humanos, estamos en cuarentena”.