‘One World: Together At Home’: Escuche la playlist completa que nos dejó el evento

Global Citizen de la mano de la Organización Mundial de la Salud y la colaboración musical de Lady Gaga llevaron a cabo el ‘One World: Together At Home’, la reunión de un cartel de lujo que conformaron artistas de talla mundial que llegaron a todos los hogares del mundo con el único propósito de reunir fondos para el personal médico que está luchando contra en COVID-19 y el Fondo de Respuesta Solidaria, que combate la misma pandemia.

Bandas como The Killers, The Rolling Stones, Paul McCartney, Billie Joe Armstrong, entre otros, dejó un mensaje de apoyo de parte de los participantes de el show televisado, pero para quienes se perdieron el show, y quieren revivir las canciones con las que cada banda y artista se unió a la causa, Spotify realizó una playlist con las que se vivió el ‘One World: Together At Home’.

Si quiere revivir algunos de los momentos más memorables del evento, pues lo invitamos a seguirlos a continuación:

The Killers y su mágica presentación en el One World: Together At Home

The Rolling Stones pasó por el “One world” con “You Can’t Always Get What You Want”



La sentida presentación de Billie Joe Armstrong en One World: Together At Home

Reviva la presentación de Paul McCartney junto a su piano en One World: #TogetherAtHome

Eddie Vedder: reviva su paso por “One world: Together at Home”