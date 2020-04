The Killers y su mágica presentación en el One World: Together At Home

La música es uno de los salvavidas que hemos tenido en estos tiempos de cuarentena, si bien nuestros artistas favoritos transmiten por sus canales digitales las canciones que acompañan el aislamiento preventivo, pues otros se enfocan en ayudar a los más afectados por el COVID-19.

Este es el caso del One World: Together At Home, una idea que nació de parte de Lady Gaga para llevar a todos los rincones del mundo, por 12 horas, las presentaciones de nuestros artistas preferidos, eso sí, manteniendo el aislamiento.

El concierto comenzó a la 1:00 PM y Brandon Flowers junto a Ronnie Vanucci Jr. de The Killers ya desfilaron por las cámaras del show, dejando una presentación de lujo para quienes son fieles a la agrupación, llegando a los hogares del mundo con su éxito “Mr, Brightside”.