La sentida presentación de Billie Joe Armstrong en One World: Together At Home

La música siempre será un salvavidas en momentos difíciles como los que estamos atravesando, razón por la que no resulta extraño que los artistas quieran compartir sus creaciones con sus seguidores, mientras están en sus casas protegiéndose en época de aislamiento.

El megaconcierto organizado por Global Citizen, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Lady Gaga, que apoya la lucha contra el coronavirus, enfermedad que ha cobrado la vida de miles en el mundo, nos dejó grandes momentos para recordar.

Sin duda, el rock tuvo una gran cuota en el One World: Together At Home, con presentaciones de Eddie Vedder, The Rolling Stones, Paul McCartney, entre otros.

El líder de Green Day, Billie Joe Armstrong, interpretó desde su casa y con una guitarra una sentida versión de su canción ‘Wake Me Up When September Ends’.

Aquí su presentación, la cual fue intercalada con imágenes de ciudades vacías:

