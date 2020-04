The Rolling Stones pasó por el “One world” con “You Can’t Always Get What You Want”

A última hora, Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ronnie Wood se montaron en el “One World: Together At Home”, el show televisivo que llegó a todos los hogares para ponerle la música a la cuarentena y de paso apoyar a Global Citizen y a la Organización Mundial de la Salud, todos unidos para brindarle una mano amiga y así combatir el Coronavirus.

Así como The Killers, quienes fueron representados por Brandon Flowers junto a Ronnie Vanucci Jr, pues Mick Jagger y su combo llegaron, eso sí, cada uno desde su casa y conectados vía Zoom, para regalarle al mundo una vez más “You Can’t Always Get What You Want”, uno de los himnos de la agrupación que ya lleva más de 50 años regalándole rock n roll al mundo.

Por su parte, Eddie Vedder también logró su paso por el show con “River Cross”, canción que hace parte del nuevo álbum de Pearl Jam.