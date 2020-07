Novia del fallecido nieto de Elvis Presley fue testigo de su suicidio

Hace unos pocos días, para ser más exactos el 12 de julio del presente año, el nieto de Elvis Presley, Benjamin Keough, con tan solo 27 años se quitó la vida.

Vea también: A los 27 años muere Benjamin Keough, nieto de Elvis Presley

Los vecinos de la mansión de los Presley mencionaron que en la madrugada del domingo escucharon la voz de una mujer suplicando “No lo hagas” y luego sonó un disparo. Seguidamente, observaron a la novia de Benjamin hablando con la policía, luego de que ella misma los llamara.

“Pude escuchar a alguien hablando muy alto en el patio trasero. Miré hacia afuera y vi a su novia afuera hablando con la policía, y ella estaba bastante histérica diciendo ‘No puedo creerlo’”, relató un vecino en declaraciones al Daily Mail. “Ella seguía diciendo: ‘No puedo creerlo, no puedo creer que haya hecho eso a sí mismo’”.

Su novia Diana Pinto ha roto el silencio a través de su cuenta de Instagram con respecto a la muerte de Keough.

“Para el chico más hermoso que he visto. Haces que todos a tu alrededor se iluminen en el momento en que entras en la habitación. Tocas cada alma a tu alrededor. Te encantan ver dibujos en los domingos por la mañana y la leche con chocolate. Lo prometo siempre te honraré en los viernes elegantes. Tu risa se escucha en todo el mundo ahora. Me hiciste la chica más afortunada del mundo: tenerte, abrazarte, amarte y ser amada por ti son las únicas cosas que importan… eres mi mundo entero y mi vida entera, vives conmigo ahora todos los días en mi corazón, en mi alma y en mi mente. Mi compañero de viaje. Mi mejor amigo. Guardaré todos los recuerdos que hicimos juntos y lo mantendré cerca de mi corazón. Siento tu tontería dentro de mí todavía haciéndome reír. Cada segundo de cada día pienso en ti, ahora sé el verdadero significado del luto… porque no sé cómo hacer esta vida sin ti. Siempre serás el amor de mi vida, mi todo”, escribió, terminando su homenaje en español: “Te amo más que el sol y la luna, mi amorcito.”