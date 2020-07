A los 27 años muere Benjamin Keough, nieto de Elvis Presley

Medios estadunidenses informaron sobre la muerte del hijo de 27 años de Lisa Marie Presley, hija del legendario músico Elvis Presley, en Calabasas, Estados Unidos.

El representante de Lisa Marie Presley, Roger Widynowski, confirmó la noticia, pero no dio detalles sobre el fallecimiento del joven como la fecha o circunstancias en las que ocurrió todo.

De acuerdo con el medio TMZ, el joven se habría quitado la vida de un disparo en la cabeza, sin embargo, es algo que las autoridades no han confirmado y aún se encuentran investigando.

Lisa Marie Presley compartió en las redes sociales una foto junto al joven y sus demás hijos, en la que varias personas han notado el parecido que tenía Benjamin con su abuelo Elvis Presley.

Roger Widynowski aseguró que la hija del ‘Rey del Rock’ se encuentra “completamente destrozada, inconsolable y más que devastada, pero tratando de mantenerse fuerte para sus gemelos de 11 años y su hija mayor Riley”.

La noticia de la muerte de Benjamin Keough llega el mismo día que se da a conocer la muerte de la esposa de John Travolta, la actriz Kelly Preston.

RIP! I’m heartbroken to hear Lisa Marie Presley son, Benjamin Keough, who was Elvis’s first grandchild just died at age 27. He was such a nice guy. My sincere condolences and love to @LisaPresley @Cilla_Presley pic.twitter.com/UCZUD6oMQz

— Keya Morgan (@KeyaMorgan) July 13, 2020