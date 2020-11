¿Morirá El Profesor en la quinta temporada de ‘La Casa de Papel’?

La serie que comenzó en mayo del 2017, ‘La Casa de Papel’, llegará a su quinta temporada próximamente en la plataforma de streaming, Netflix.

Aunque la grabación se vio retrasada por la pandemia, el elenco ya regresó al set de grabación para rodar las siguientes escenas de la temporada 5, los cuales deberían estrenarse en el 2021.

Le puede interesar:

Última entrevista de John Lennon será documental

¡Increíble! Construyen guitarra con espejo infinitos y ya queremos verla en acción

El destino de ‘El Profesor’ ha sido una gran incógnita para los seguidores, quienes han venido discutiendo unas cuantas teorías en redes sociales. Una de ellas gira en torno al asesinato de este personaje.

Es así como el actor Álvaro Morte, quien le da vida a ‘El Profesor’, se refirió a esta posibilidad en una reciente entrevista para el sitio web La Vanguardia, ahí el español dijo:

“El final de La Casa de Papel no dejará respiro al espectador… No sé nada más que el Capítulo 5 que acabamos de recibir. Así es como trabaja Alex Pina, tiene una idea de hacia dónde quiere ir, pero la trama está abierta a lo que sucede en el set. Incluso hay rumores de que me estaban matando. Espero que no, porque amo al personaje. Simplemente diré que será una temporada que no dejará respiro al espectador”.

Cabe destacar que, en ‘La Casa de Papel’, todos los personajes están expuestos al peligro y a la muerte.