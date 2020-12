Metallica tiene el regalo perfecto para navidad: su propio Monopoly con todo y figuritas

Se vienen las fiestas de navidad y con ellas el compromiso de empezar a buscar los regalos para poner bajo el árbol, aquellos con los que queremos sorprender a nuestros amigos y familiares.

Ante esta noción, Metallica deja claro que este 2020 no fue del todo un mal año para ellos, pues aparte de estrenar un álbum en vivo con la Sinfónica de San Francisco, ahora tienen planes para llegar de manera más entretenida al núcleo familiar con un juego de mesa.

Para quienes son amantes de los juegos en familia y los pasatiempos, sabrán que Monopoly es uno de los juegos más regalados a nivel mundial, esto gracias a las actualizaciones que hacen anualmente para que sus fieles puedan ver a sus personajes favoritos en el tablero. En esta oportunidad James Hetfield y compañía serán los protagonistas de Monopoly.

Metallica cambió los hoteles y casas por Lady Justice, el ataúd Death Magnetic, la silla eléctrica Ride the Lightning, la cruz Master of Puppets, el inodoro Metal Up Your Ass y a Scary Guy.

En la página de Metallica ya está disponible este nuevo tablero con un precio de $39.99 dólares, precio que alcanza los $140.000 colombianos.