Metallica y My Chemical Romance encabezan el cartel del Aftershock Festival 2021

En los últimos días se reveló el cartel oficial del Aftershock Festival, el evento de cuatro días de rock y metal (este año agregaron un día de más) realizado desde 2012, que llevará a cabo su próxima edición del 7 al 10 de octubre de 2021 en Sacramento, California.

Metallica, My Chemical Romance y Limp Bizkit encabezan el cartel del festival que tendrá lugar en el Discovery Park de Sacramento. Rancid, Mastodon, Machine Gun Kelly, The Offspring, Rise Against, Gojira, Suicidal Tendencies y Yelawolf, también hacen parte de este gran lineup que tiene a todos los fanáticos en cuenta regresiva.

Las entradas ya se encuentran disponibles en la página oficial del evento, aftershockfestival.com, y su precio va desde los 120 dólares hasta los 675 dólares, dependiendo de la cantidad de días que se quiera asistir, al igual que la localidad (general o VIP).

Este es el lineup oficial del Aftershock Festival 2021: