Metalero es idéntico al Chavo del 8 y los memes no se hicieron esperar

Un nuevo tema es el protagonista en las redes sociales de Latinoamérica durante los últimos días. La foto de un hombre ‘metalero’ con una cerveza en la mano en compañía de sus amigos está siendo tendencia por su gran parecido con el Chavo del 8, el icónico personaje interpretado por Roberto Gómez Bolaños.

Al parecer, el hombre de la foto se llama Phil Claudio Gonzáles y es un músico argentino amante del rock que se ha vuelto famoso por su increíble parecido con el Chavo, por lo que la cantidad de memes que le han hecho al respecto inundaron las redes sociales.

El hombre, que según su perfil de Facebook tiene una banda de metal, afirmó a través de la misma red social que no se ofende con los montajes, al contrario, se divierte. “Quien lo hizo me habló pidiendo disculpas. No me enojo, ni mucho menos (…) Es un meme nada más, pelotudo; es para reírse un poco, no para ‘bardear’. Un poco de humor para este momento de mie%@#”, declaró el argentino.

Inclusive, el mismo hombre ha estado compartiendo los mejores memes de su parecido con Roberto Gómez Bolaños, por lo que ahora todo el internet lo llama el “Chavo del 8 metalero”.

El chavo del 8 metalero es lo mejor que le pudo pasar al 2020. pic.twitter.com/x5FqmMXyj6 — Fifílo (@SoyFilo_) September 27, 2020

Indudablemente, este es el mejor meme que vi del chavo metalero 😂😂 pic.twitter.com/uTZWN7Pnl5 — Juan Puglisi ✌ (@jgpugli) September 26, 2020

Hay cosas simples que te dan la vida, en mi caso fue ver qué existe el chavo del 8 metalero. pic.twitter.com/OW45M0zRDK — 𝑱𝒂𝒆𝒍𝒐 🐺 (@LuisJael97) September 26, 2020

No 🤔 ese no es el chavo del 8… pic.twitter.com/JGiC06t3eu — Simpsonito chévere (@SimpsonitoMX) September 24, 2020

@facundoboludo por que no decís q que en argentina tienen a su propio chavo del 8, sos un pelotudo!!! pic.twitter.com/Q5y96IIoZu — zorlak (@krlozleyva) September 27, 2020