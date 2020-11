Maradona y la historia que esconde la foto con Liam y Noel Gallager de Oasis

El mundo del fútbol está de luto debido a la muerte de Diego Armando Maradona, y por esta razón, colegas, familiares, amigos, y quienes compartieron siquiera una historia con “El Pelusa” lo recuerdan por tu talento dentro y fuera de las canchas.

Aparte de ganar importantes triunfos durante toda su carrera como futbolista, Maradona también compartió historias con grandes referentes musicales, uno de ellos con los hermanos Gallagher, Liam y Noel, quienes formaron la desarticulada banda, Oasis.

La historia nos transporta a 1998, justo cuando Oasis tocaba el éxito musical con álbumes como Definitely Maybe, (What’s the Story) Morning Glory? y Be Here Now. En aquel año, La banda viajó a Argentina para dar dos conciertos en el estadio Luna Park de Buenos Aires.

De aquella visita a Argentina, los hermanos Gallagher no solo se trajeron una experiencia en el escenario, pues como contó Liam en entrevista para Noisey en 2017, los integrantes de la banda salieron de fiesta para conocer más sobre la cultura argentina. Tanto Noel como Liam, se sentían los rockstar de la noche, pero en aquel lugar había un invitado que estaba opacando a los integrantes de Oasis, y era Diego Armando Maradona.

“Estábamos en Argentina. Habíamos tocado y a los pocos minutos estábamos en un bar tomando un maldito trago. En eso vemos que entran 30 personas de golpe y nosotros nos preguntamos ‘¿quién carajos es ese?’. Sting -el de The Police- estaba en el bar llorando porque habían robado su cuarto. Bueno, la cuestión es que nos dimos cuenta que era Maradona, que estaba subiendo a otro piso con un montón de locos y chicas de la noche”, recordó Liam.

De paso, Liam habló sobre lo que pasaba con Maradona en aquella parte del bar:

“La cosa estaba un poco caliente y dijimos ‘nos tomamos una foto rápido y nos vamos a la mierda’. Maradona se acercó transpirando a más no poder, aprovechamos el momento y listo’”, además según el exOasis, las cosas estaban un poco subidas de tono, tanto así que Maradona le dijo “Si se intentan llevar a una de sus chicas, mandaré a alguien a que les dispare”.

Pero entre tragos, fiesta, concierto, música y fútbol, la foto de Liam y Noel Gallagher junto a Maradona quedará para la posteridad.