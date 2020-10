Video: mapache ataca a un periodista en plena transmisión en vivo

En días anteriores se viralizó el video en donde Joe Johns, periodista de CNN, es atacado por lo que parece ser un mapache durante una transmisión en vivo desde la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos.

Le puede interesar: Mujer confunde Rottweiler con Land Rover y las redes estallan de la risa

En el video se puede evidenciar cómo el hombre, quien se encontraba practicando un reporte que realizaría en vivo sobre las elecciones presidenciales, es atacado por detrás por un mapache, según afirmó CNN, por lo que el periodista decide espantarlo con un grito para que no interrumpa la transmisión en vivo desde la Casa Blanca.

Segundos después, el animal vuelve a aparecer por detrás del periodista, por lo que decide lanzarle una caja para que el animal se aleje, y continúa como si nada su reporte.

Mire también: Video: mamá aparece totalmente desnuda en plena clase virtual de su hijo

De acuerdo a CNN, los mapaches se están apoderando del edificio del gobierno de EE.UU., pues en la semana pasada también habían atacado al mismo periodista y además habían ingresado a las instalaciones de la Casa Blanca, por lo que las autoridades han estado poniendo trampas para los mapaches, pero estos se comen el cebo y escapan de la jaula.

This is what a consummate professional @joejohnscnn is. Seconds before his @NewDay live shot, he fends off a raccoon attack! Just another day in the nutty news cycle. #behindthescenes #whitehouseraccoon #wildlife pic.twitter.com/p13w3QICiD

— Alisyn Camerota (@AlisynCamerota) October 7, 2020