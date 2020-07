LP estrena el video oficial de ‘The One That You Love’

LP, la cantante y compositora estadunidense que llegó a lo más alto y se dio a conocer en todo el mundo gracias a su exitosa canción ‘Lost On You’, sorprendió a sus fanáticos con el lanzamiento de un nuevo video musical.

La cantante, presentó el video oficial de ‘The One That You Love’, canción que fue grabada y escrita en San José del Cabo, México.

El video oficial de la canción muestra un estilo moderno, con algunos toques del lejano oeste, mientras LP luce un sombrero cowboy y monta un caballo.

En la composición de la canción participaron LP, Mike Del Rio (co-guionista y productor) y Nate Company (co-guionista), músicos que también hicieron parte del proceso creativo de ‘Lost On You’.

Aquí el video: