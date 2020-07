The Strokes lanzan el video oficial de ‘Ode to the Mets’

La banda liderada por Julian Casablancas, The Strokes, lanzó el nuevo video de su canción ‘Ode to the Mets’, que hará parte de su próximo trabajo discográfico ‘The New Abnormal’.

La pandemia generada por el coronavirus ha hecho que varios artistas opten por lanzar sus nuevos sencillos usando animaciones, pues al no poder encontrarse, deben optar por diferentes opciones para no dejar de lanzar música y así hacer felices a sus fanáticos en estos duros tiempos.

En el video animado, dirigido por Warren Fu, el artista coordinó a ocho diferentes colegas, para que cada uno animara diferentes fragmentos del video.

Las imágenes de ‘Ode to the Mets’ muestran un viaje a través de la prehistoria hasta la ciudad de Nueva York. Además, se ven algunas referencias del New York Met, un equipo de baseball del que los músicos son fanáticos.

Aquí el video: