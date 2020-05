Los nuevos trajes de Iron Man y Capitán América que tienen fascinados a los fans

Durante toda la saga de los Avengers, Iron Man y el Capitán América, los líderes del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), usaron diferentes trajes que se fueron adaptando de acuerdo a las situaciones o enemigos que tenían que enfrentar.

A pesar que los dos personajes no saldrán en las próximas fases de MARVEL, los fanáticos sin duda los recordarán con mucho cariño y respeto.

Recientemente, uno de los fanáticos de los personajes publicó en su cuenta de Twitter Best of Stony un arte conceptual en donde se ve cómo lucirían los trajes de sigilo de Iron Man y Capitán América.

Los trajes especiales para pasar desapercibidos en las misiones más peligrosas, son de color negro y se adaptan a los usados por los personajes en la batalla de Wakanda en ‘Infinity War’.

En resultado del usuario le ha gustado mucho a los fanáticos de la serie, quienes están de acuerdo en que debieron usarlos en las más recientes películas.

Aquí los trajes:

this captain america with this iron man pic.twitter.com/Kzfhf1kVQM

— best of stony (@bestpicstony) May 9, 2020