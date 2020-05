Golpe a la nostalgia: los Power Rangers anuncian su regreso para el 2021

Los fanáticos de este grupo de guerreros, y que estaban a la espera de la revelación del nombre que llevará la nueva temporada, que se basará en Sentai Kishiryū Sentai Ryūsoulger, pues ahora y gracias a Hasbro y Fan Friday, sabrán que este nuevo proyecto llevará como nombre “Power Rangers Dino Fury”.

El programa que llegará a la pantalla en el años 2021 no ha revelado nada sobre su elenco, pero ya dejaron ver el logotipo que llevarán el su próxima producción.

When an army of powerful alien beings is unleashed on Earth threatening life as we know it, a brand-new team of Power Rangers, fueled by the pre-historic power of the dinosaurs, are recruited to deal with the threat!

POWER RANGERS DINO FURY coming in 2021 to @Nickelodeon pic.twitter.com/XXev8Y5G6u

— POWER⚡RANGERS (@PowerRangers) May 15, 2020