Los 25 mejores álbumes de rock del 2020 según Billboard

La popular revista musical Billboard escogió bajo su criterio la lista de los 25 mejores álbumes de rock de este 2020, en la que se encuentran grandes nombres como como Pearl Jam, The Strokes, Phoebe Bridgers, Tame Impala, Ozzy Osbourne, entre otros.

Vea También: Julian Casablancas realizaría una superbanda junto a Alex Turner

A pesar de que se esperaba que en el TOP 3 estuviera alguna gran banda o artista de la historia del rock, se lo ganaron Haim con el álbum ‘Women in Music Pt. III’, Machine Gun Kelly con ‘Tickets To My Downfall’ y Beaba Doobee con ‘Fake it Flowers’.

Aquí la lista completa:

25. Pearl Jam – Gigaton

24. Khruangbin – Mordechai

23. Dream Wife – So When You Gonna

22. Higher Power – 27 Miles Underwater

21. The Killers – Imploding The Mirage

20. Spanish Love Songs – Brave Faces Everyone

19. Bartees Strange – Live Forever

18. Declan McKenna – Zeroes

17. Code Orange – Underneath

16. Waxahatchee – Saint Cloud

15. Car Seat Headrest – Making A Door Less Open

14. Various Artists – The Turning Soundtrack

13. Tame Impala – The Slow Rush

12. Lucinda Williams – Good Souls Better Angels

11. Shamir – Shamir

10. Hayley Williams – Petals For Armor

09. The Strokes – The New Abnormal

08. Phoebe Bridgers – Punisher

07. Ozzy Osbourne – Ordinary Man

06. Soccer Mommy – Color Theory

05. The 1975 – Notes On A Conditional Form

04. Perfume Genius – Set My Heart On Fire Immediately

03. Beabadoobee – Fake It Flowers

02. Machine Gun Kelly – Tickets To My Downfall

01. Haim – Women In Music Pt. III