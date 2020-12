Julian Casablancas realizaría una superbanda junto a Alex Turner

Para nadie es un secreto que dos de las bandas más populares e importantes del indie rock son Arctic Monkeys y The Strokes.

Julian Casablancas de The Strokes y Alex Turner de Arctic Monkeys son dos frontmans que se han ganado la admiración de millones de fanáticos a la música desde que empezaron sus carreras musicales, algo que los ha puesto en lo más alto de las listas alrededor del mundo.

Los seguidores de las dos bandas han soñado con una colaboración entre ellas, sin embargo, ninguno de los integrantes de las agrupaciones se había pronunciado al respecto hasta ahora.

El músico neoyorquino de 42 años Julian Casablancas reveló recientemente a Konbini que le gustaría realizar un proyecto junto a Arctic Monkeys, además habló sobre la relación que tiene con Alex Turner:

“Lo conocí hace un tiempo, creo que fue cuando recién empezaba Arctic Monkeys. Nos vimos no hace mucho en París, después de nuestro concierto en el Olympia. En ese momento estábamos como, “¡hagamos algo juntos, hombre!” Como construir un “súper grupo”, bromeamos mucho sobre este tema. No he hablado con él desde entonces, pero, habiendo dicho esto, somos buenos amigos, soy fan de él”.