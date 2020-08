Las 13 series que Netflix ha cancelado en lo que va del 2020

No todo es alegría y estrenos para el servicio streaming que trae en su catálogo las series y películas que son de gran compañía en nuestra permanencia en casa. Si bien Netflix se encarga de impulsar sus nuevas apuestas, pues algunas no tienen el impacto que se espera, además a eso debemos sumarle que con la llegada del Covid-19 las cosas no han sido fáciles, por esta razón algunas producciones que tenían fecha de estreno para el 2020 se vieron obligadas de ser pospuestas.

El último mes Netflix tuvo que enfrentar la cancelación de varios de sus contenidos, y es que la modificación que trajo el aislamiento y la propagación generaron retrasos en algunas producciones, además de la falta de interés que generaron algunas series después de sus esperados lanzamientos.

‘Altered Carbon’ fue una de las afectadas, y con solo dos temporadas, tuvo que despedirse del público de Netflix. ‘Anne with an E’, ‘The Society’ y ‘Esta mierda me supera’fueron otras series que por varios motivos también se bajaron del catálogo del servicio.

Por eso vale la pena ver el listado de las 13 series que ha cancelado Netflix en lo que va del 2020:

Altered Carbon: tras dos temporadas.

– Anne with an E: tras tres temporadas.

– Esta mierda me supera: tras una única temporada.

– The Society: tras una única temporada.

‘AJ and the Queen’: tras una única temporada.

– ‘Astronomy Club’: cancelada tras una única temporada.

– ‘La facción Octubre’: acabará tras una única temporada.

– ‘Insatiable’: acabará tras dos temporadas.

– ‘Mesías’: acabará tras una única temporada.

– ‘V-Wars’: acabará tras una única temporada.

– ‘Soundtrack’: acabará tras una única temporada.

– ‘Spinning Out’: acabará tras una única temporada.

– ‘Turn Up Charlie’: acabará tras una única temporada.