Lana Rhoades retó las políticas de Instagram con desnudo que cubrió con disco de Pink Floyd

Lana Rhoades, la denominada “sucesora de Mía Khalifa” en la industria del cine porno, enamora a sus seguidores en redes sociales gracias a sus fotografías, en las cuales suele posar sin mucha ropa, dejando demasiado a la imaginación.

Hace tan solo unos días la actriz deleitó a sus millones de fans a en su cuenta de Instagram, donde se desnudó para posar frente a la cámara cubriendo sus senos y su parte baja con el disco ‘The Dark Side of the Moon’ de la legendaria banda Pink Floyd.

Ver esta publicación en Instagram Property of @heybigmike Una publicación compartida de Lana Rhoades (@lanarhoades) el 25 Jun, 2020 a las 12:27 PDT

“I wanted to make up a cactus joke for this post, but I’m just not that sharp”, escribió la actriz en la publicación que se llevó decenas de comentarios de parte de quienes admiraron su belleza y de parte de aquellos que admiraron su gusto musical.