La imagen de un “pie de un muerto” que aterra las redes sociales

Se volvió viral en las redes sociales una imagen que ha retado la mente de los usuarios, que quedaron sorprendidos con lo que se puede ver en ella.

Un guarda forestal de la India identificado como Susanta Nanda publicó la imagen desafiado a sus seguidores a intentar adivinar qué animal se ve en ella, sin embargo, los ha dejado confundidos porque parece más el pie de un muerto que un animal, por lo menos vivo.

En la aterradora imagen se puede ver lo que parecen ser unos dedos de un hombre muerto que sale de un tronco de madera, por eso los usuarios no se explicaban por qué Nanda pedía que encontraran a un animal.

Algunos usuarios señalaron que “ni el más presumido de los zombies podría tener una pedicura tan bien hecho”.

Los usuarios que se han topado con la publicación del guarda forestal han quedado con la boca abierta luego de que se explicara que lo que se ve en la imagen no es un pie de un muerto, sino un tipo de hongo llamado Xylaria Polymorpha, que crece de esa aterradora manera.

El hongo, es saprofito habitual de áreas boscosas y se desarrolla en arboles podridos o en descomposición.

Aquí la publicación:

Can you identify this animal? pic.twitter.com/6WHc2cidRO

— Susanta Nanda (@susantananda3) June 14, 2020