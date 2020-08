La edición de la PlayStation 5 versión Batman de la que todos están hablando

No hay nada mejor que un verdadero fanático con una mente creativa extraordinaria, y al parecer Sony cuenta con miles que están dispuestos a superar a la compañía (guardando proporciones).

De aquí sale una de las imágenes más compartidas en redes sociales, y se trata sobre la PlayStation 5 consola que hasta el momento no sale al mercado, pero ya cuenta con una versión de Batman.

Así es, la cuenta de Twitter @XboxPope reveló le realizó un homenaje a Batman con el diseño de la consola que realizaron, un aspecto muy diferente comparado con el que presentó Sony, pero como cada quien tiene su gusto, pues este ya consiguió buena fanaticada.

Yeah its Friday fan art time and this goes to @DCBatman and the amazing guys at @DCComics please support both @PlayStation #PS5 #xboxpope #PlayStation5 pic.twitter.com/YvuPyJypj0

— XboxPope (@XboxPope) August 7, 2020