¿Keanu Reeves se habría casado con un magnate musical? Se revive el viejo rumor

Keanu Reeves, una de las personalidades más amadas en todo el internet, viene siendo tendencia desde hace muchos años, tanto por su humilde y sencilla personalidad, al igual que por sus increíbles actuaciones en grandes películas como ‘Matrix’ o ‘John Wick’.

Ahora, un antiguo rumor de Reeves salió nuevamente al aire, el cual afirmaba que en la década de los 90 el actor se habría casado en secreto con David Geffen, un poderoso empresario dentro de la industria musical. Pero la unión nunca ocurrió.

El rumor fue tan grande, que algunos medios locales hablaron al respecto, dando diferentes versiones de los hechos, pues algunos declararon que la boda se había realizado en Los Ángeles y otros en el Golfo de México, y que algunos famosos muy importantes habían asistido a la ceremonia.

Tanto el empresario como el reconocido actor tocaron el tema a modo de chiste. “Es tan ridículo que me parece divertido. Es decir, no hay nada malo en ser gay, así que negarlo es emitir un juicio de valor. ¿Por qué hacer tanto revuelo por ello? Si alguien no quiere contratarme porque piensa que soy gay, bueno, entonces tendré que enfrentarme a ello, supongo; o si la gente se negara a ver mis películas, pero aparte de eso, son habladurías, nada más”, afirmó Reeves en ese entonces.

Todos los fanáticos pensaron que el rumor era cierto hasta que se cononció la relación de Keanu con Jennifer Syme, quien falleció en un accidente de tránsito semanas después de haber perdido el bebé que esperaba con Reeves.

Actualmente la pareja de Reeves es Alexandra Grant, una artista estadounidense que Keanu conoció dentro del mundo del arte y con quien se encuentra muy feliz.