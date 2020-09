James Rodríguez: hinchas del Everton esperan impacientes el anuncio de la llegada del jugador

Para la prensa de Inglaterra, el colombiano James Rodríguez ya está a minutos de lucir la nueva camiseta de los ‘Toffees’, pero por ahora no hay un anuncio oficial que ratifique el fichaje oficial del cucuteño, por esta razón los hinchas del Everton están desesperados por saber en qué momento se oficializa el traspaso.

Lo que se sabe por ahora es que el colombiano ya está en Inglaterra, de hecho fue pillado en un restaurante ubicado en Londres el pasado 2 de septiembre y según dicen, el club está realizando sus pruebas físicas y médicas.

Sin embargo, los hinchas del everton está impacientes esperando a James en la concentración del club, además en redes sociales exigen que el equipo ya entregue un anuncio con el que puedan certificar, de una vez por todas, que James vestirá la camiseta del club inglés.

Medios ingleses aseguran que el comunicado del Everton, anunciando la llegada de James, viene en camino, lo que también daría paso a que el Real Madrid publique su propio comunicado dándole una despedida el colombiano.

Mientras tanto en redes sociales reina la incertidumbre y los hinchas siguen contando los minutos para poder celebrar oficialmente el fichaje.

🚨 James Rodriguez has passed his medical test with @Everton 🔵. #Transfers Announcement soon. pic.twitter.com/FCsBzeTn60

— Loconte⚽️ (@Loconte199) September 3, 2020