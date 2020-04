Johnny Depp llega a Instagram con un inquietante vídeo contra el coronavirus

Johnny Depp ha debutado en el mundo de Instagram. El actor se unió a la plataforma el pasado 16 de abril y lo hizo con un curioso mensaje. Entre tinieblas, en lo que parece una cabaña de piedra e iluminado por decenas de velas, Depp lanzó su particular mensaje de esperanza en pleno confinamiento por el coronavirus.

“Hola a todos. Esta es mi primera experiencia en el mundo de las redes sociales. Nunca antes había hecho nada de esto. No creo haber sentido ninguna razón en particular hasta ahora. Ahora es el momento de abrir un diálogo, ya que la amenaza de este enemigo invisible ya ha causado tragedias inconmensurables y un daño enorme en la vida de muchas personas. Las personas están enfermas y sin cuidados. Las personas se ponen enfermas y luchan por respirar. La gente muere a tasas escandalosamente altas. Muchos no pueden mantenerse, mantener a sus hijos y sus familias como resultado de esta horrible pandemia global“, aseguró.

Depp animó a los fans a usar su tiempo en casa para ser creativos y compartió un lema personal que usaba cuando sus hijos decían que estaban aburridos: “No está permitido aburrirse”. “Nuestras mentes no están atadas, nuestros corazones no están encadenados y podemos preocuparnos por los demás, y a través del cuidado nos ayudaremos mutuamente y venceremos”, apuntó.

Depp concluyó su vídeo compartiendo una versión de Isolation de John Lennon que ha grabado junto al guitarrista Jeff Beck. “Muchas gracias, creo que habrá más por llegar. Así que nos vemos en el camino. Hasta entonces, cuidaos”. El intérprete, que hasta el momento solo cuenta con dos publicaciones, ya suma casi dos millones de seguidores.

