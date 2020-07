Johnny Depp asegura que nunca lastimó a su ex porque siempre estaba “drogado”

Desde el pasado 6 de julio inició en Londres el juicio de Johnny Depp y el medio británico The Sun, luego de que el actor estadunidense lo demandara por difamación.

The Sun escribió un artículo en el 2018 en el que aseguraba que Depp había golpeado a su exesposa Amber Heard, algo que negó rotundamente el actor, razón por la que decidió demandar al medio y a su editor el News Group Newspapers (NGN).

Aunque el actor quería con la demanda limpiar su nombre, el juicio ha girado en torno a las adicciones y excesos de Depp, recordando los problemas que ha padecido como depresión, insomnio y consumo de drogas.

Depp, de 54 años, ha admitido durante el juicio que mientras estuvo casado con Heard se sumergió en su peor época, destrozando clubes nocturnos y suites de hotel.

De acuerdo con las explicaciones del actor, sentía tanto malgenio y celos por las relaciones que supuestamente mantenía su exesposa con otras personas, que en una ocasión llegó a hacerse daño a él mismo golpeando una pared hasta que le sangraron los nudillos.

Los años 2014 y 2015 fueron los más duros en la vida de Depp, que asegura tener lagunas mentales de lo drogado que estaba:

“Recuerdo que tenía muchos dolores y espasmos incontrolables. No la empujé ni la agredí de ninguna manera y ciertamente no estaba en condiciones de hacerlo. No estaba en condiciones físicas de empujar a nadie”.