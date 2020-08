Jack Sherman, exguitarrista de los Red Hot Chili Peppers, murió a sus 64 años

Como “un tipo único” describieron los Red Hot Chili Peppers en su cuenta de Twitter, quienes lamentaron la noticia de la muerte de su exguitarrista Jack Sherman, quien hizo parte de la banda entre los años 1983 y 1984, participando en el disco homónimo debút de los Peppers en 1984.

Netflix anuncia las series y películas que llegarán en septiembre

Sherman nació en Miami, Florida, Estados Unidos, en 1956. En 1983 se unió a los Red Hot Chili Peppers para reemplazar al guitarrista que Hillel Slovak, quien nació con la banda.

Henry Cavill comparte primera imagen del set de la segunda temporada de “The Witcher”

“le deseamos a Jack Sherman navegar suavemente hacia los mundos del más allá, pues él ha fallecido”, escribió la agrupación a través de sus redes sociales, publicación que acompañaron con una fotografía de Jack Sherman.

We of the RHCP family would like to wish Jack Sherman smooth sailing into the worlds beyond, for he has passed. Jack played on our debut album as well as our first tour of the USA. pic.twitter.com/2vpZ3wrYRN

— Red Hot ChiliPeppers (@ChiliPeppers) August 22, 2020