Hombre derriba de una patada a mujer por “bailar de manera vergonzosa”

En las redes sociales se volvió viral un lamentable video grabado en Pakistán, en el que se ve a un hombre patear en el pecho a una mujer que estaba bailando frente a la mirada de otras personas.

Vea También: Nicolás Maduro afirma que “el coronavirus es colombiano”

Aunque no se sabe con exactitud en qué ciudad ocurrió el ataque, el video le ha dado la vuelta al mundo por el salvajismo del hombre con la mujer que se encontraba bailando danza árabe durante una celebración.

De acuerdo con el medio Daily Mail, el hombre se defendió de las críticas que le han caído por su actuar, afirmando que:

Daily Mail también informó que se desconoce el estado actual de la mujer o si el atacante tuvo alguna represalia por lo que hizo.

Recordemos que hace solo unos días se condenó a tres años de cárcel a una bailarina de danza árabe por supuestamente “incitar a la prostitución” y “cometer actos indecentes”.

Aquí el video del ataque:

Shocking moment dancer is brutally kicked and sent flying ‘because of her provocative moves’ in Pakistan pic.twitter.com/6Ec3U6U7q6

— Robert H (@Robertbox1H) June 29, 2020