Foo Fighters: Dave Grohl aceptó el reto de batería de una niña de 10 años

Nandi Bushell de tan solo 10 años es una baterista que ha causado sensación durante los últimos meses por sus impresionantes covers de canciones de Queens of The Stone Age, Nirvana y muchos artistas más. Ahora, la pequeña decidió retar a Dave Grohl, vocalista de Foo Fighters, a un duelo de batería.

(Le puede interesar: ¡Tremendo! Metallica se presentó en autocines a través de streaming)

Por medio de su cuenta de Twitter, Bushell subió un video tocando la canción ‘Everlong‘. En el video, la niña escribió: “Mi sueño es algún día tocar con Dave Grohl, Taylor Hawkins y todos los Foo Fighters. Sr. Grohl ¡Me encantaría tener una batalla de batería con usted!”

De igual forma, Nandi Bushell compartió el video completo en su canal de YouTube en donde dijo: “Dave Grohl, te desafío a un drum off”.

My dream is to one day jam with Dave Grohl, @taylorhawkins and all the @foofighters! Mr Grohl I would love to have a drum battle with you! I LOVE Everlong it’s really hard to play as it’s so fast but so much FUN! #foofighters pic.twitter.com/Pmdhvl57uu

— Nandi Bushell (@Nandi_Bushell) August 17, 2020