Desde la cuenta oficial de Twitter, la red social comunicó que el trino de Chadwick Boseman en donde su familia anunció su fallecimiento el pasado viernes 28 de agosto a causa de un cáncer de colon, sería la publicación con más ‘Me gusta’ en toda la historia.

(Le puede interesar: A sus 43 años murió Chadwick Boseman, protagonista de “Black Panther”)

Acompañado del texto “Un tributo digno de un rey. #WakandaForever“, Twitter compartió el trino que ya cuenta con más de 7,4 millones de ‘Me gusta’ en la red social.

Most liked Tweet ever.

A tribute fit for a King. #WakandaForever https://t.co/lpyzmnIVoP

— Twitter (@Twitter) August 29, 2020