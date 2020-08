Por fin hay tráiler de La Liga de la Justicia de Snyder Cut y el mundo celebró su llegada

Durante el evento del DC FanDome, Zack Snyder reveló un vistazo de cómo va su trabajo con los héroes de La Liga de la Justicia, el proyecto que hará parte de HBO Max, alejándose de la versión que llegó a los cines en el 2017.

El DC FanDome se encargó de revelar los adelantos de cómo avanzan los diferentes proyectos que hacen parte de DC en compañía de Warner Bros. Desde el segundo tráiler de Wonder Woman 84, hasta el póster de The Suicide Squad, y asando por la fantástica revelación de The Batman, el personaje de Robert Pattinson siempre confiamos en él , pues la reunión de los héroes del universo DC ya no dejó ver cómo va su misión.

Además, con este adelanto, fuimos testigos de la aparición de Darkseid, el gran villano de la entrega, que además de todo, fue sustituido por Steppenwol, y aunque ya vimos gran parte de la historia que reunirá a los héroes de DC, aún quedan muchos meses para seguir viendo los demás adelantos de ‘Justice League: The Snyder Cut’.