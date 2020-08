Revelan el primer tráiler de “The Batman” con Robert Pattinson

El primer vistazo que reveló el DC FanDome causó una división de opiniones en redes sociales sobre la controvertida imagen de Robert Pattinson como en enmascarado de Gótica.

DC demostró que en esta oportunidad, “The Batman” será un defensor oscuro con un gesto de maldad en su rostro, como lo dejaron ver junto a Warner Bros. en el primer adelanto que fue sin duda una de las revelaciones más comentadas en la noche del 22 de agosto en el marco de la primera edición del DC FanDome.

Aunque a conversión virtual también tuvo como protagonistas a Wonder Women con la entrega de su segundo tráiler y los villanos que harán parte de The Suicide Squad, sin duda el personaje de la noche fue Robert Pattinson con The Batman.

Así que es momento de ver el tráiler: