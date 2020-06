El ‘Festival de la Inmunidad’, el peligroso concierto que se llevará a cabo en plena pandemia

Una de las cosas que más extrañamos los amantes de la música en plena pandemia por el coronavirus es ver a nuestros artistas favoritos mientras cantamos y gritamos junto a ellos sus canciones, sin embargo, la mayoría somos conscientes de que en estos momentos lo mejor es quedarnos en casa, tomar precauciones y, cuidar nuestra salud y la de las personas que más queremos.

Un grupo de personas en Estados Unidos han querido jugar a la ruleta rusa con su salud y han decidido realizar el ‘Herd Immunity Fest’, un festival de metal y rock que se llevará a cabo durante tres días en Ringle, Wisconsin desde el 16 hasta el 18 de julio.

Bandas como Static-X, Nonpoint, Dope, Bobaflex, Royal Bliss, grupos de rock y de metal con relevancia en el país norteamericano harán parte de este festival que pone en riesgo la salud de miles de personas.

A través de las redes sociales, una de las organizadoras del festival agradeció a las personas que los han apoyado:

“Aquí está. Tengo que dar las gracias a Erik, a todas las bandas, los agentes, el equipo de producción y a todo el equipo y amigos de la organización. También quiero dar las gracias a mi marido, Andy, por aguantar a una mujer loca durante seis días en los que no he parado.

Cuando comenzó el confinamiento lo primero que pensé fue que estaba bien, todos nos podemos pasar dos semanas encerrados. Después, todo continuó y las cosas comenzaron a cancerlarse. Entonces, comencé a preocuparme por la gente, no solo por esto del COVID, sino por su estado físico, mental y financiero. Como humanos necesitamos contacto con otras personas. La música por si misma es genial, pero los directos por Internet no son lo mismo, porque lo que necesitamos es un directo de verdad, sentirlo en los huesos, la música subiendo por tu columna mientras estás con otras personas que te rodean. Eso nos lleva a un viaje que, si no has sentido, no puedes entender.

Así que estamos honrados de traeros este mini festival. Hagamos que sea un fin de semana divertido, seguro y seamos amables los unos con los otros. Difunde la palabra compartiendo este evento e invitando a tus amigos”.