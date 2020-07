Famoso exfutbolista se hizo viral por asombroso cosplay de ‘Guardianes de la Galaxia’

Luis “el Matador” Hernández, exjugador de Selección Mexicana de Fútbol, impresionó a miles de usuarios en redes sociales con su increíble transformación en Yondu, uno de los villanos de la película ‘Guardianes de la Galaxia’.

Con sus manos y cabeza pintadas completamente de azul, más una cresta roja y un look con chaqueta de cuero, Luis se convirtió en la réplica de Yondu y bailó al ritmo de ‘Come And Get Your Love’ de Redbone, una de las canciones utilizadas en la cinta de Marvel.

Vea También: ‘Mujer Maravilla 3’ estará inspirada en los efectos de la pandemia por Covid-19

“Ok. Ya descubrieron quién soy”, escribió el deportista junto al video en el que ya acumula 1,7 millones de reproducciones y supera los 73 mil ‘likes’. Los comentarios de los usuarios no hicieron esperar y le manifestaron al exjugador: “Eres el rey de TikTok”, “Cierren internet, el Matador ya ganó”, “Yo lo sabía, eres literalmente de otra Galaxia Matador”, entre otros.

Al igual que todos los fans de ‘Guardianes de la Galaxia’, el deportista mexicano tendrá que esperar hasta el 2021 para ver la tercera entrega de esta película, ya que los rodajes de la producción tuvieron que ser aplazados por la crisis de covid-19.