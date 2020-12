Familia de Chris Cornell publica álbum inédito del cantante

Vicky Cornell, la esposa del fallecido Chris Cornell, y sus hijos, Toni y Christopher, publicaron un nuevo álbum del cantante compuesto de diez canciones grabadas por el mismo artista en el 2016.

‘No One Sings Like You Anymore’ es el nombre de álbum que fue publicado para honrar la memoria del cantante a través de diez versiones suyas de diferentes canciones pertenecientes a artistas que inspiraron su carrera musical como John Lennon, Janis Joplin, Harry Nilsson y Electric Light Orchestra.

“Este álbum es tan especial porque es una obra de arte completa que Chris creó de principio a fin. Su elección de versiones proporciona una mirada personal a sus artistas favoritos y las canciones que lo conmovieron. No podía esperar para publicarlo “, afirmó Vicky Cornell.

“Cuando mi papá estaba haciendo este álbum, fue muy divertido. Recuerdo que me desperté por la mañana, desayuné con él y fui con él al estudio”, declaró Toni Cornell. “Tomábamos nuestras lecciones de piano allí y Christopher jugaba videojuegos con Brendan y mi papá. Pudimos experimentar mucho con él y tener tantos recuerdos increíbles. Estoy muy feliz de compartir este álbum. Te amamos, papá “.

El álbum ya se encuentra disponible en las plataformas digitales y se espera que se realice un lanzamiento físico el 19 de marzo del próximo año.