¡El escote de la discordia! Niegan entrada a una joven a un museo por mostrar de más

Jeanne, una joven parisina y estudiante de literatura, publicó en redes sociales una carta enviada al Museo de Orsay al negarle la entrada porque llevaba un vestido con escote. El mensaje, que se hizo viral, cuenta que en la entrada del museo los agentes le pidieron que se pusiera una chaqueta.

La joven explica en la carta que en la entrada del museo, ubicado en París, una persona de seguridad le dijo: “Ah, no, no va a ser posible, no es posible, esto no va a pasar. Señora, las normas son las normas”.

Aunque la mujer se negó en un primer momento a cubrirse el pecho, luego accedió a ponerse una chaqueta. En la carta explica que no quería hacerlo porque se sentía obligada y como una mujer sexualizada.

En la carta Jeanne también dijo: “No soy mis pechos, no soy un cuerpo y no debería ser un obstáculo para mi derecho a acceder a la cultura y el conocimiento”.

Lettre ouverte @MuseeOrsay Ci-joint la robe de la discorde (photo prise quatre heures plus tôt) pic.twitter.com/FTIXQKsdRZ — Tô’ (@jeavnne) September 9, 2020

El museo respondió a la denuncia de la joven, que ya tiene más de 23 mil Retweets, diciendo que lamentaban la situación y pedían disculpas por lo sucedido.