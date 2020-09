Stevie Lee, actor de ‘Jackass’, murió a sus 54 años

El mundo del entretenimiento está de luto debido a la muerte de Stevie Lee, integrante del elenco de ‘Jackass’, como lo confirmó su familia a través de sus redes sociales.

Según el informe que entregaron sus familiares, el actor falleció de manera inesperada el pasado Miércoles 9 de septiembre y hasta el momento se desconoce la causa del deceso.

Dentro de su carrera profesional, aparte de haber hecho parte de Jackass, Stevie Lee emprendió un camino dentro de la lucha libre, convirtiéndose en uno de los referentes del midget wrestling.

Por su parte, la familia habilitó una colecta virtual para poder darle el último adiós al luchador, petición que podrá encontrar en este enlace, donde se puede leer:

“Le quería mucha gente y tenía muchos amigos que eran su familia; los fans le adoraban, pero solo su hermano Jim se ha encargado de los últimos preparativos. Marioneta ha hecho reír alrededor del mundo con su actitud y estilo de vida obscenas. Es una leyenda del arte de la lucha libre de enanos.”

It is with great sadness that we learn of the passing of Stevie Lee, better known as "Puppet The Psycho Dwarf" in the early days of TNA. We send our deepest condolences to his friends and family. pic.twitter.com/tdVdCFkNCJ

— IMPACT (@IMPACTWRESTLING) September 10, 2020