Se bajó del bus: Egan Bernal se retira del Tour de Francia

En la mañana de este miércoles, los fanáticos de Egan Bernal se despertaron con la triste noticia de su retiro del Tour de Francia, según anunció el equipo Ineos Grenadiers.

De acuerdo a las declaraciones del equipo, la decisión se tomó por el bien del campeón del Tour del año pasado, ya que su rendimiento no estaba siendo el mejor a causa de algunas complicaciones de salud que lo llevaron a ‘bajarse del bus’.

“Los dolores de espalda estuvieron todo el día. Está incrementando ese problema, en la última subida del martes se me comenzó a cargar en la rodilla. Estoy jodido por todos lados”, declaró Egan Bernal.

El director del Ineos Grenadiers, Dave Brailsford, afirmó: “Egan es un verdadero campeón que ama correr, pero también es un corredor joven, con muchos tours por delante y en este punto sentimos que es más prudente para él dejar de correr”.

De igual forma, Egan declaró que consideraba que esa era la opción más prudente en este momento, para poder recuperarse y darlo todo en los próximos meses, cuando sus dolores de espalda y de piernas desaparecieran.

La noticia de la salida de Egan Bernal se realiza un día después de que la Federación Colombiana de Ciclismo anunciara la lista de escarabajos que representarán al país en los Mundiales de Ciclismo de Ruta, los cuales se llevarán a cabo en Ímola, Italia, del 24 al 27 de septiembre. El ciclista de 23 años no aparece entre los pedalistas.

