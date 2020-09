Dan pitazo inicial para que comiencen las eliminatorias al mundial del 2022 ¡En par semanas!

La cita que reunió a la Conmebol con el presidente de la Fifa concluyó con la fecha en la que se iniciarán los partidos por las eliminatorias del mundial de Qatar 2022.

El ente mayor del fútbol, por medio de su presidente Gianni Infantino, apoyaron la noción de comprometer a los clubes europeos y de otras ligas del mundo para que los jugadores se integren a sus selecciones y así poder ser convocados las fechas que ya se aproximan.

Las eliminatorias a Qatar 2022 ya tienen luz verde y por esta razón iniciarán a partir del próximo 8 de octubre. Colombia comenzará midiéndose ante Venezuela en el Metropolitano y el 13 de octubre viajará a Chile para enfrentarse al seleccionado de Reinaldo Rueda.

Recordemos que para la cita mundialista del 2022 los partidos se disputarán entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre, por esta razón en marzo de ese año ya se sabrán cuáles selecciones entrarán a diputar la copa del mundo.

Mientras tanto la fecha número uno de las eliminatorias:

Colombia vs. Venezuela

Argentina vs. Ecuador

Brasil vs. Bolivia

Uruguay vs. Chile

Paraguay vs. Perú

