“Tengo unas ampollas las hijue@#¢$%”: Nairo Quintana sobre su rendimiento en el Tour de Francia

Tras el segundo día de descanso del Tour de Francia, Nairo Quintana rindió algunas declaraciones sobre su rendimiento dentro de la competencia, el cual ha disminuido durante los últimos días a causa de múltiples contratiempos que ha sufrido durante la carrera.

“Vamos a intentar seguir, siempre en la cabeza hay positivismo para seguir adelante y la cabeza quiere, quiere ganar, pero realmente si el cuerpo no está en condiciones, no lo está. Han sido tres caídas y al día llevo 4 días sin dormir prácticamente nada, con unas ampollas las hijue@#¢$% que tengo en todo el cuerpo, porque el ortiguero en el que caí me hizo como un envenenamiento“, afirmó Nairo en las sentidas declaraciones.

De igual forma, el escarabajo contó que casi todo su cuerpo se encuentra lastimado a causa de las fuertes caídas que sufrió. “Hasta entre las uñas me están saliendo las vejigas (ampollas) (…) tengo rodillas, codos, cadera y costillas reventados y muchas laceraciones”, expresó Nairo Quintana.

Además, el reconocido deportista compartió que ha tenido momentos “muy dolorosos”, por lo que la trayectoria en la carrera “no ha sido fácil”; pero seguirá siendo positivo gracias al apoyo que ha recibido de todos los colombianos.

En este momento, Nairo Quintana se encuentra de noveno en la competencia, pero su objetivo es continuar con fuerza y determinación para llegar a un puesto más alto dentro de los primeros 5 ganadores del Tour de Francia.