Eddie Van Halen: el triste mensaje con el que el hijo del guitarrista notificó su muerte

Eddie Van Halen perdió la lucha contra en cáncer, enfermedad con la que tuvo que vivir por más de diez años, pero este 2020 fue el año en el que el mundo del rock n roll despidió con honore a uno de los guitarristas más importantes de la historia.

La noticia tomó por sorpresa tanto a sus fanáticos como a sus colegas, sin embargo, la familia de Eddie, quien lo acompañó hasta el último momento, fue testigo de la difícil batalla que tuvo el músico durante las últimas 72 horas de su vida, tal y como lo notificó TMZ.

Por su parte, Wolfgang Van Halen, hijo de Eddie, fue el encargado de dar a conocer la noticia del deceso de su padre a través de sus redes sociales.

“No puedo creer que tenga que escribir esto, pero mi padre, Edward Lodewijk Van Halen, ha perdido esta mañana su larga y ardua batalla contra el cáncer.”, escribió el hijo de Eddie, quien además aclaró que jamás creerá poderse recuperar de este duro golpe.

“Fue el mejor padre que pude pedir. Cada momento que he compartido con él dentro y fuera del escenario fue un regalo. Mi corazón está roto y no creo que nunca me recupere por completo de esta pérdida. Te quiero mucho, papá.”