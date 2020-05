Descargue ‘Sid Meier’s Civilization VI’ para PC totalmente gratis

En tiempos de cuarentena y aislamiento social, las personas han incrementado el tiempo que pasan entreteniéndose con videojuegos, razón por la que día a día los gamers buscan nuevas aventuras y niveles que superar.

Uno de los juegos más aclamados de los últimos años es Sid Meier’s Civilization VI, juego de estrategia 4X, que ahora los gamers podrán descargar de manera totalmente gratuita, para disfrutar mientras cuidan su salud.

Luego de que Epic Games Store regalara por tiempo ilimitado copias de Grand Theft Auto V, la compañía obsequiará a sus seguidores el popular videojuego Sid Meier’s Civilization VI.

Para poder descargar el juego gratis, que no estará mucho tiempo disponible, debe entrar a este enlace, iniciar sesión y completar el proceso de compra.

Recordemos que la promoción no durará mucho tiempo, por eso es importante que, si quiere tener el videojuego, haga todo el proceso antes del próximo jueves 28 de mayo a las 10:00 AM.

