Netflix presenta sus estrenos para junio ¡Aliste el sofá!

A escasos días de despedir el quinto mes de año con sus noticias, aislamientos, trabajo desde casa y las demás consecuencias que trajo el COVID-19 (y que seguiremos enfrentando), pues Netflix nos facilita un poco la extensa estadía dentro de casa.

El servicio streaming ya anunció los estrenos que incluirá en su catálogo para junio, y a decir verdad, se vienen novedades que muchos estaban esperando, pues llegarán producciones como “Historia de un crimen: La búsqueda”, “The Politician”; películas como “Indiana Jones” y la cuota de DC es con la “Mujer maravilla”.

Pero bueno, dejemos ya la antesala y vamos a conocer los estrenos:

Series en Netflix- junio 2020

Fuller House

Reasons Why

Queer Eye

Reality Z

Historia de un crimen: La búsqueda

The Politician

The Sinner: Jaime

Crazy Delicious

Amar y vivir

Keeping up with the Kardashians

Modern Family

Rupaul’s drag race

La cantina de medianoche

Películas en Netflix Junio 2020

Perdida

El rey Arturo: la leyenda de la espada

5 sangres

Siente el ritmo

La red avispa

Victoria y Abdul

Nadie sabe que estoy aquí

Mujer maravilla

Festival de la canción de Eurovisión: La historia de Fire saga

Baby: el aprendiz del crimen

Adú

La torre oscura

Amor sin escalas

Perdidos en Tokio

Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal

Indiana Jones y la última cruzada

Indiana Jones y el templo de la perdición

La buena esposa Perfume de mujer

Rescatando al soldado

Ryan Enemigo inmortal

Niños y familia

Alexa y Katie

El cadáver de la novia

Amor de gata

BNA