¿Cómo cuidar la salud mental ante la pandemia del coronavirus?

Si bien este virus ha afectado la salud física de muchas personas alrededor del mundo, también debemos pensar en la manera que impacta en nuestra mente lo que ocurre diariamente y más aún aquellas personas que sufren de ansiedad o trastornos obsesivo-compulsivos.

Debido a la preocupación ante esta situación, la Organización Mundial de la Salud compartió algunos consejos para que proteja su salud mental durante la pandemia, así podrá evitar entrar en pánico y perder el control ante el miedo por lo que podría ocurrir.

Tener cuidado con lo que se lee

Hay muchas fake news circulando por internet, por eso es importante que se informe a través de fuentes confiables, además, debe establecer un límite de tiempo o una cantidad de noticias que lee, ya que saber demasiado sobre lo que está pasando gracias al coronavirus puede afectar su tranquilidad o causar ataques de ansiedad.

Alejarse de redes sociales

A pesar de ser un medio en el que encontramos información desde todos los puntos de vista, también hay muchos comentarios negativos o que pueden hacer que las personas entren en pánico, por eso es mejor mantenerse alejado, silenciar cuentas que difundan información falsa y seguir únicamente paginas confiables.

Mantener contacto con otras personas

De por sí el encierro ya es un desafío para quienes sufren trastornos de ansiedad y ahora habrá más personas uniéndose a la cuarentena, por eso puede acordar ciertas horas de contacto con amigos cercanos y hacer cosas que lo saquen de la rutina mientras permanece en casa.

Descansar, pero no demasiado

Al tener que estar todo el tiempo en casa habrá mucho tiempo para descansar, pero también es importante mantener contacto con la naturaleza y la luz del sol, además, ya no hay excusa para no hacer ejercicio.

Cómo lidiar con la ansiedad

Una organización benéfica de salud mental, AnxietyUK, aconseja llevar a cabo estas técnicas para lidiar con la ansiedad:

– Reconoce y admite la incertidumbre que te viene a la mente.

– No reacciones como lo haces normalmente. No reacciones en absoluto. Haz una pausa y respira.

– Repítete que es la preocupación que te está afectando y que una aparente necesidad de certeza no es útil ni necesaria. Se trata solamente de un pensamiento o sentimiento. No creas todo lo que piensas. Los pensamientos no son declaraciones ni hechos.

– Despídete de algunos pensamientos y sentimientos. Pasarán. No tienes que reaccionar.

– Explora el momento presente, porque ahora, en este momento, todo está bien. Mide tu respiración y las sensaciones de esta acción. Observa el suelo debajo de ti. Mira a tu alrededor y observa lo que ves, lo que oyes, lo que puedes tocar, lo que puedes oler. Luego pasa tu atención a otra cosa, a lo que necesitas hacer, a lo que estabas haciendo antes de que te dieras cuenta de las preocupaciones que te atañen.